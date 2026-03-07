Fluminense ampliou a parceria com a Superbet - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 07/03/2026 19:45

Rio - O Fluminense ampliou e renovou o contrato com a Superbet, a patrocinadora máster. A parceria, que começou em 2024 e tinha vínculo até o fim de 2027, foi estendido por mais duas temporadas e agora terá duração até o fim de 2029. Além disso, a empresa também estampará o topo das costas das camisas.

O novo contrato prevê até R$ 86 milhões por ano, sendo R$ 53 milhões fixos e R$ 33 milhões de bônus, de acordo com o "ge". O vínculo anterior previa R$ 40 milhões fixos, além de outros R$ 10 milhões em bônus. A renovação e a ampliação representa um aumento de 76% nos valores totais.

"A extensão da parceria com a Superbet reflete não só o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito no clube nos últimos anos como transmite a confiança num futuro promissor. Essa parceria mostrou que deu certo. E que tem um caminho ainda mais vitorioso pela frente", disse o presidente Mattheus Montenegro.

A nova propriedade começa a ser ocupada já na final do Campeonato Carioca, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã. A renovação e a ampliação da parceria reforça a força da marca e a confiança no projeto esportivo e institucional do Fluminense.