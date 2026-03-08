Soteldo em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Soteldo sofre problema oftalmológico e desfalca Fluminense na final do Carioca
Jogador venezuelano já iniciou o tratamento
Acosta avalia preparação do Fluminense e projeta decisão pelo Estadual
Argentino mira primeira conquista no Tricolor
Fluminense amplia parceria e renova com patrocinadora máster até 2029
Além do espaço máster, marca estampará o topo das costas das camisas
Matheus Reis sofre entorse no joelho direito em treino e desfalca Fluminense
Jogador já iniciou um trabalho de fisioterapia para reduzir a inflamação no local
Fluminense oficializa a contratação por empréstimo de Alisson
Ele é o novo camisa 25 do Tricolor
Samuel Xavier descarta favoritismo do Fluminense e minimiza crise no Flamengo: 'Clássico é diferente'
Lateral destacou o bom momento e vê o Tricolor confiante após o título da Taça Guanabara
