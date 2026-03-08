Soteldo em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/03/2026 14:30 | Atualizado 08/03/2026 14:42

Rio - O Fluminense ganhou um desfalque de última hora na lista de relacionados para a final do Campeonato Carioca, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã. O atacante venezuelano Soteldo sofreu um problema oftalmológico e está fora da decisão.

O atacante venezuelano, de 28 anos, já iniciou o tratamento, mas não tem condições de jogo. Além dele, o Fluminense também não contará com os volantes Nonato e Bernal, e o atacante Matheus Reis. Entre eles, apenas Bernal estava sendo utilizado como titular neste início de temporada.

Nonato está em fase final de recuperação de uma lesão muscular. Já Bernal sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito, enquanto Matheus Reis sofreu uma entorse no joelho direito. Ambos já iniciaram o tratamento no departamento médico.

Sem problemas físicos, Cano também ficou fora da lista de relacionados por opção técnica. O centroavante tem treinado há duas semanas, mas mesmo assim não foi relacionado. O argentino, de 38 anos, passou por uma artroscopia no joelho direito no início deste ano.