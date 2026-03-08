Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0 e conquistou o título da Copa Rio FemininaLeonardo Brasil/Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - No Dia Internacional da Mulher, o Fluminense conquistou o título da Copa Rio Feminina. As Guerreiras Tricolores venceram o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (8), no estádio Marcelo Vieira, em Xerém. Kamilla e Carioca marcaram os gols das tricolores. A delegada da partida, Julieta Reggi, realizou a premiação.
Com a vitória, o Fluminense terminou a Copa Rio na liderança, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Ao todo, foram quatro jogos, quatro vitórias, 11 gols marcados e nenhum gol sofrido, sendo dono do melhor ataque e defesa. Já o Flamengo, por sua vez, ficou na vice-liderança, com sete pontos.
O clássico foi disputado e equilibrado. Jogando em casa, o Fluminense abriu o placar aos 34 minutos, com Kamilla, de cabeça, após cruzamento de Cotrim. Na etapa final, o equilíbrio permaneceu, mas as Guerreiras aproveitaram o jogo aéreo e ampliaram com Carioca, após cruzamento de Raquel.
No outro clássico da rodada que encerrou a competição, o Vasco venceu o Botafogo por 2 a 0, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Com a vitória, as Cruz-Maltinas terminaram a Copa Rio na terceira posição, com seis pontos, enquanto as Alvinegras ficaram em quarto, com apenas quatro pontos.