Caio Roque, da Portuguesa, está na mira do Botafogo - Divulgação/Portuguesa

Caio Roque, da Portuguesa, está na mira do BotafogoDivulgação/Portuguesa

Publicado 08/03/2026 17:00

Rio - O Botafogo segue de olho no mercado em busca de reforços. O Alvinegro monitora a situação do lateral-esquerdo Caio Roque, da Portuguesa-SP, e avalia fazer uma proposta, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF".

Caio Roque, de 24 anos, se destacou pela Portuguesa-SP no Campeonato Paulista. Ao todo, disputou sete jogos e deu uma assistência. Além disso, também deu uma assistência na classificação do time paulista sobre o Altos-PI, na Copa do Brasil.

O Botafogo tem até o dia 27 de março para aproveitar a janela doméstica. Em 2026, o Alvinegro tem focado em custo reduzido e oportunidades de mercado, e trouxe o zagueiro Ythallo, os volantes Wallace Davi e Edenílson, o meia Cristian Medina e os atacantes Lucas Villalba e Júnior Santos.

Revelado no Flamengo, Caio Roque já teve passagens pela seleção brasileira da base. O jogador já defendeu o Bahia, Londrina e Volta Redonda, além do Lommel SK, da segunda divisão do futebol belga.