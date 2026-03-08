Caio Roque, da Portuguesa, está na mira do BotafogoDivulgação/Portuguesa
Botafogo monitora lateral-esquerdo da Portuguesa-SP e avalia investida
Jogador foi revelado pelo Flamengo e teve passagens pela Seleção de base
Barboza condiciona assinatura de novo contrato à segurança no Botafogo
Zagueiro foi questionado sobre renovação após título da Taça Rio, no último sábado (7)
Martín Anselmi exalta jovens da base do Botafogo após título da Taça Rio
Técnico parabenizou os garotos depois da vitória por 3 a 1 sobre o Bangu, no Nilton Santos
Caio Valle celebra gol marcado pelo Botafogo e prega 'foco total' na Libertadores
Garoto balançou a rede na vitória por 3 a 1 sobre o Bangu, no Nilton Santos
Botafogo supera o Bangu e conquista o título da Taça Rio pela 10ª vez
Glorioso venceu por 3 a 1 e levantou o troféu neste sábado (7), no Nilton Santos
Júnior Santos detalha retorno e agradece carinho no Botafogo: 'Energia surreal'
Atacante assinou vínculo com o Glorioso por empréstimo até dezembro de 2026
