Edenilson comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Bangu, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Edenílson pede passagem no Botafogo e aumenta opções de Anselmi
Meia foi decisivo na fase final da Taça Rio
Villalba destaca conversas com Anselmi e revela aprendizado em nova função
Atacante do Botafogo diz que segue orientações de Martín Anselmi e aprende a cada jogo
Botafogo vive expectativa por retorno de jogadores contra o Flamengo
Glorioso espera a volta de cinco jogadores para o clássico do próximo sábado (14)
Botafogo anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Ferraresi
Defensor vem do São Paulo
Vitinho destaca força da torcida do Botafogo antes de duelo pela Libertadores
Glorioso terá decisão por vaga na fase de grupos nesta terça-feira (10), no Nilton Santos
Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para 'decisão' na Libertadores
Glorioso enfrentará o Barcelona de Guayaquil por uma vaga na fase de grupos, nesta terça-feira (10)
Edenílson pede passagem no Botafogo e aumenta opções de Anselmi
Meia foi decisivo na fase final da Taça Rio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.