Edenilson comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Bangu, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 09/03/2026 12:30

Rio - Edenílson já pede passagem no Botafogo. O meia, de 36 anos, se destacou na fase final da Taça Rio e foi determinante para o Alvinegro conquistar o título sobre o Bangu, no último sábado (7), no Nilton Santos. O técnico Martin Anselmi elogiou o meio-campista e destacou a sua versatilidade.

"É um grande jogador. A experiência dele é muito importante para nos ajudar. Ele pode jogar em qualquer função no meio-campo e é importante ter um jogador versátil e com a experiência dele. Em um jogo como esse, que está rodeado de jovens, ter um jogador como ele dá tranquilidade", disse Anselmi.

Contratado no início deste ano, Edenílson soma três jogos, um gol e uma assistência pelo Botafogo. O meia tem uma média de quase uma participação em gol por jogo. Na Taça Rio, deu assistência na vitória sobre o Boavista, no jogo de ida da semifinal. Depois, marcou na final contra o Bangu.

Edenílson ainda não atuou pelo Botafogo no Brasileirão e na Libertadores. O meia não foi inscrito na fase preliminar da competição continental e, por isso, ficou fora dos jogos contra Nacional Potosí, da Bolívia, e Barcelona de Guayaquil, do Equador.

Com as boas atuações na Taça Rio, Edenílson ganhou a confiança do técnico Martin Anselmi e pede espaço no time titular. O jogador vive a expectativa de atuar pela primeira vez com a camisa alvinegra no Brasileirão, o que pode acontecer no sábado (14), contra o Flamengo, no Nilton Santos.