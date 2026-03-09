Festa da torcida do Botafogo nas arquibancadas do Nilton SantosArthur Barreto / Botafogo

Rio - A torcida do Botafogo promete fazer mais uma grande festa nas arquibancadas do Nilton Santos. O Glorioso informou que 30 mil ingressos já foram comercializados para o duelo com o Barcelona de Guayaquil, do Equador, nesta terça-feira (10). A partida, que vale uma vaga na fase de grupos da Libertadores, será às 21h30 (de Brasília).
De acordo com o clube, a Leste Inferior, a Leste Superior e a Oeste Inferior já estão esgotadas. Ainda há espaço na Oeste Superior e na Norte, setor que abriu diante da alta procura.
Para garantir a classificação, o Botafogo precisa de uma vitória simples. Na ida, o jogo terminou empatado em 1 a 1. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.