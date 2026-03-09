Nahuel Ferraresi é reforço do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Nahuel Ferraresi é reforço do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 09/03/2026 17:26

Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta segunda-feira (9), a contratação do zagueiro Nahuel Ferraresi, de 27 anos. O venezuelano vem do São Paulo e assina com o Alvinegro por empréstimo válido até o fim de 2026.

ACELERA, FOGÃO!



Nahuel FERRARESI é o novo reforço da SCUDERIA BOTAFOGO! #BFR pic.twitter.com/pyBwIsqIGv — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 9, 2026

Ele desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira (5). Já no sábado, Ferraresi estava no Estádio Nilton Santos e acompanhou a vitória por 3 a 1 sobre o Bangu, que deu o título da Taça Rio ao Glorioso.

O clube carioca já havia tentado a contratação do venezuelano no começo da temporada, mas depois buscou outros alvos. Desta vez, o acordo entre o Botafogo e o São Paulo saiu.

Ferraresi tem passagem pelo futebol europeu e estava no São Paulo desde agosto de 2022. O defensor também soma convocações para a seleção da Venezuela.