Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta segunda-feira (9), a contratação do zagueiro Nahuel Ferraresi, de 27 anos. O venezuelano vem do São Paulo e assina com o Alvinegro por empréstimo válido até o fim de 2026.
Ele desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira (5). Já no sábado, Ferraresi estava no Estádio Nilton Santos e acompanhou a vitória por 3 a 1 sobre o Bangu, que deu o título da Taça Rio ao Glorioso.
O clube carioca já havia tentado a contratação do venezuelano no começo da temporada, mas depois buscou outros alvos. Desta vez, o acordo entre o Botafogo e o São Paulo saiu.
Ferraresi tem passagem pelo futebol europeu e estava no São Paulo desde agosto de 2022. O defensor também soma convocações para a seleção da Venezuela.
