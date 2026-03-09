Lucas Villalba é o primeiro reforço do Botafogo para 2026 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/03/2026 18:19

Rio - Reforço do Botafogo, Lucas Villalba vive uma nova fase da carreira. Em nova função, o atacante de 24 anos vem atuando como ala. Em entrevista ao canal "Arena Alvinegra", o jogador destacou que ainda está se adaptando e que vem escutando bastante as instruções do treinador Martin Anselmi.

"Estou me adaptando. É uma posição nova, mas que posso cumprir. Estou escutando Martín (Anselmi) e aprendendo todos os dias. Dessa maneira vou ser melhor", declarou Lucas Villalba.

Na vitória do Botafogo sobre o Bangu por 3 a 1, no último sábado (7), pela final da Taça Rio, Villalba deu uma assistência para o gol de Caio Valle no início da segunda etapa. Foi a primeira participação direta em gol em sete jogos pelo Alvinegro. O jogador projetou o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, na Libertadores.

"Estamos vendo com a importância e o respeito de uma partida de Libertadores, decisiva. Sabemos que temos que ganhar e nos classificar para a fase de grupos", disse o atacante.

O Botafogo contratou Lucas Villalba por 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões) junto ao Nacional, do Uruguai. O Alvinegro volta a campo contra o Barcelona da Guayaquil, nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da fase preliminar da Libertadores. Na ida, foi 1 a 1.