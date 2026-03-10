Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Barcelona de Guayaquil, do Equador. A bola vai rolar nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores.
Martín Anselmi contará com retornos importantes para a partida: Allan e Artur. O volante não entra em campo desde fevereiro, quando lesionou a coxa esquerda, e o atacante esteve fora dos últimos dois compromissos, por um desconforto muscular.
Para chegar à fase de grupos, o Glorioso precisa de uma vitória simples. Na ida, a partida terminou empatada em 1 a 1. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
Os relacionados do Botafogo
. Goleiros: Cristhian Loor, Léo Linck e Raul; . Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Kadu, Justino, Mateo Ponte e Vitinho; . Meio-campistas: Allan, Arthur Novaes, Caio Valle, Danilo, Montoro, Newton e Wallace Davi; . Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Lucas Villalba, Matheus Martins e Nathan Fernandes.
