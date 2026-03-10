O Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, do Equador, nesta terça-feira (10), às 21h30, no estádio Nilton Santos, pela pré-Libertadores, valendo vaga na fase de grupos da competição continental. Após o empate no jogo da ida em 1 a 1, uma vitória simples garante a classificação, enquanto uma nova igualdade no placar leva à disputa de pênaltis.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Glorioso
O técnico Martín Anselmi poupou boa parte do elenco na final da Taça Rio no último sábado (7), e por isso, deve entrar em campo com força máxima. O time pode ganhar os reforços de Allan, que não jogava desde fevereiro devido a uma lesão na coxa, e Artur.
Sendo assim, a provável escalação do Alvinegro é: Léo Linck, Vitinho, Bastos, Newton, Barboza e Alex Telles; Allan e Danilo; Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral.
O Barcelona de Guayaquil jogou contra o Emelec no último sábado (7) pelo Campeonato Equatoriano e poupou alguns jogadores. A tendência é que o time para encarar o Botafogo seja semelhante ao último duelo entre as equipes.
Portanto, a escalação do time de César Farias, expulso no jogo de ida, provavelmente será: Contreras; Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Byron Castillo, Tito Villalba, Tomás Martínez; Benedetto.
Arbitragem
Árbitro: Piero Maza (CHI) Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI) VAR: Juan Lara (CHI)
