Martín Anselmi em ação durante o jogo entre Botafogo e Bangu, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 10/03/2026 07:38

O Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, do Equador, nesta terça-feira (10), às 21h30, no estádio Nilton Santos, pela pré-Libertadores, valendo vaga na fase de grupos da competição continental. Após o empate no jogo da ida em 1 a 1, uma vitória simples garante a classificação, enquanto uma nova igualdade no placar leva à disputa de pênaltis.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Glorioso

O técnico Martín Anselmi poupou boa parte do elenco na final da Taça Rio no último sábado (7), e por isso, deve entrar em campo com força máxima. O time pode ganhar os reforços de Allan, que não jogava desde fevereiro devido a uma lesão na coxa, e Artur.



Sendo assim, a provável escalação do Alvinegro é: Léo Linck, Vitinho, Bastos, Newton, Barboza e Alex Telles; Allan e Danilo; Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral.

Provável escalação do Barcelona de Guayaquil

O Barcelona de Guayaquil jogou contra o Emelec no último sábado (7) pelo Campeonato Equatoriano e poupou alguns jogadores. A tendência é que o time para encarar o Botafogo seja semelhante ao último duelo entre as equipes.



Portanto, a escalação do time de César Farias, expulso no jogo de ida, provavelmente será: Contreras; Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Byron Castillo, Tito Villalba, Tomás Martínez; Benedetto.

Arbitragem

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)