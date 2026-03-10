John Textor é dono da SAF do BotafogoDivulgação / Lyon
"Sei que esta noite é dedicada ao Flamengo pela conquista do Campeonato Carioca. Quero parabenizá-los pelos três títulos consecutivos. Senador [Carlos] Portinho, um grande flamenguista, sabe que nunca perco uma oportunidade de parabenizar o Flamengo. Então, de coração, do Botafogo, vencedor de quatro Cariocas consecutivos, parabéns", brincou.
"É uma grande honra estar aqui em nome do Danilo e também diante de todos vocês, as pessoas que fazem o futebol no Rio de Janeiro ser grande. Quando o mundo pensa no Brasil, muitas vezes pensa no Rio de Janeiro, e graças a vocês, o Rio é visto como a capital do futebol. Por isso, agradeço a todos", concluiu o mandatário.
