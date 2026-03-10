Vitinho em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/03/2026 15:00 | Atualizado 10/03/2026 15:02

Rio - A lesão do lateral-direito Vanderson aumentou a chance de Vitinho, do Botafogo, garantir um lugar na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Em bom momento na carreira, o defensor alvinegro foi um dos cinco laterais-direitos convocados desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti e nutre a esperança de jogar o Mundial nos Estados Unidos.

Vitinho foi incluído na pré-lista da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos. A convocação será realizada no próximo dia 16, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O lateral-direito do Botafogo já foi chamado por Carlo Ancelotti em setembro e outubro de 2025 justamente para substituir o lesionado Vanderson.

O lateral-direito se destaca devido ao seu desempenho defensivo e ofensivo. Além disso, possui experiência na Europa, já que atuou pelo Burnley, da Inglaterra, e no Cercle Brügge, da Bélgica. Vitinho é um dos cinco nomes convocados por Ancelotti desde o ano passado, assim como Danilo (Flamengo), Wesley (Roma-ITA), Vanderson (Monaco-FRA) e Paulo Henrique (Vasco).

Contratado em 2024, Vitinho custou 8 milhões de euros (R$ 49,3 milhões) junto ao Bunrley, da Inglaterra. O lateral-direito soma 85 jogos, dois gols e cinco assistências, além da dobradinha com os títulos do Brasileirão e Libertadores, em 2024. Na atual temporada, o jogador disputou 10 jogos, tendo ficado em campo em todos os minutos das três partidas na Libertadores.