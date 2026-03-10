Martín Anselmi, no jogo contra o Barcelona de Guayaquil - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/03/2026 20:29

Rio - O Botafogo está escalado para enfrentar o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira (10), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela terceira fase preliminar da Libertadores. O técnico Martín Anselmi mandará a campo o mesmo time do jogo de ida.

Dessa forma, o 11 inicial do Botafogo tem: Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Montoro, Barrera e Matheus Martins.

Anselmi com os retornos de Allan e Artur, que estarão no banco de reservas . O volante não entra em campo desde fevereiro, quando lesionou a coxa esquerda, e o atacante esteve fora dos últimos dois compromissos, por um desconforto muscular.

No jogo de ida, das duas equipes empataram por 1 a 1. O Botafogo avança à fase de grupos com uma vitória por qualquer placar. Já uma nova igualdade no marcador força a decisão por pênaltis.