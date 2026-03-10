Henri é jogador do CRBFoto: Ascom/CRB
"Houve a proposta do Botafogo, mas nem sempre a proposta vai agradar, a forma que acontece, o financeiro... Mesmo sendo um clube gigante, como o Botafogo é, a gente tem que avaliar de fato o impacto que isso pode causar no nosso clube. Teria que ser o perder ganhando", disse Marroquim.
"Teria que ter um valor que a gente entendesse que, com esse valor, poderia ganhar alguma coisa com reposição e tudo mais. E não foi o que a gente entendeu que ia acontecer. Então, a gente preferiu declinar. Mas segue, isso é muito bom, mostra que a gente está no caminho certo, com jogadores na vitrine e o futebol brasileiro olhando cada vez mais também para o CRB", completou.
Revelado pelo Palmeiras, Henri chegou ao CRB em 2024 e conquistou dois títulos do Campeonato Alagoano pela equipe. O zagueiro também teve passagens por Mirassol e pelo North Texas SC, dos Estados Unidos. Na atual temporada, participou de quatro jogos como titular pelo clube alagoano.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.