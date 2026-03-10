Ferraresi é reforço do Botafogo para a temporada de 2026Vítor Silva/Botafogo

Rio - O zagueiro Ferraresi já tem condições legais de estrear pelo Botafogo. O nome do venezuelano apareceu nesta terça-feira (10) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Botafogo e Flamengo vão medir forças no próximo sábado (14), a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também pode marcar a estreia do zagueiro e também de Cristian Medina, que não pôde disputar a fase preliminar da Libertadores e a Taça Rio.
O Alvinegro oficializou a contratação de Ferraresi na última segunda-feira (9). O zagueiro veio do São Paulo e assinou com o Alvinegro por empréstimo válido até o fim de 2026. O Tricolor Paulista confirmou que há valor fixado para compra ao término do vínculo.
Ferraresi tem contrato com o São Paulo válido até dezembro de 2027. Com a camisa da equipe paulista, ele disputou 90 partidas, anotou um gol e deu seis assistências. Por lá, o zagueiro conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei em 2024.