Alex Telles em ação no jogo entre Botafogo e Barcelona (EQU) - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/03/2026 00:29

Rio - Alex Telles desabafou e deu recados após a derrota para o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 , nesta terça-feira (10), que eliminou o Botafogo da Libertadores ainda na fase preliminar. Em entrevista à 'ESPN' após a partida, o lateral-esquerdo ressaltou que o clube "não é feito só de jogadores" e afirmou que coloca a "mão no fogo" pelo grupo. O camisa 13 ainda destacou que o futebol não aceita desaforo e que o time merece mais.

"O impacto (da eliminação) é muito grande. Muitas vezes nós, jogadores, damos aqui a cara. A gente que vem jogar, que vem aqui dar o nosso melhor, mas o clube não é feito só de jogadores. Eu coloco a mão no fogo por esse grupo. A gente não merecia isso. Futebol não aceita desaforo, e nosso grupo nunca deu desaforo ao futebol, mas como eu falei: futebol não é feito só dos atletas, é feito de muita coisa", disse Alex Telles.

"Dia triste. Não era o objetivo do clube, nem o nosso, mas eu falo: esse grupo merece mais, porque trabalha dia a dia. Deu para ver hoje, todo mundo correu até o fim. Nos resta voltar a trabalhar. Temos jogos importantes já nesta semana. Não podemos baixar a guarda não", completou.

Com o resultado, o Barcelona de Guayaquil avançou à fase de grupos da Libertadores. Já o Alvinegro disputará a Sul-Americana.

Agora, o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Anselmi vai enfrentar o Flamengo no próximo sábado, a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada.