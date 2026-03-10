Patch da Libertadores na camisa do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Botafogo perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, nesta terça-feira (10), e está fora da Libertadores. A eliminação gerou memes na web. Confira alguns abaixo:
fotogaleria
Torcedores cutucam o Botafogo após eliminação - Reprodução
Torcedores zoam o Botafogo, que está fora da Libertadores de 2026 - Reprodução
Botafogo está fora da Libertadores - Reprodução
Eliminado da Libertadores, o Botafogo disputará a Sul-Americana - Reprodução
Internautas usam o BBB para zoar o Botafogo - Reprodução
Torcedores do Flamengo também provocaram o Botafogo - Reprodução
Provocação após o Botafogo cair na Libertadores - Reprodução
Com o resultado, o time equatoriano garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o Botafogo disputará a Sul-Americana.