Vibração de Gabriel Sara em jogo do Galatasaray - Yasin Akgul / AFP

Vibração de Gabriel Sara em jogo do GalatasarayYasin Akgul / AFP

Publicado 10/03/2026 22:59

Rio - Gabriel Sara, do Galatasaray, está na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os dois próximos jogos amistosos da seleção brasileira, contra França e Croácia. A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.

Ancelotti busca um jogador para ser opção a Bruno Guimarães como segundo volante e tem observado Gabriel Sara. Ele, inclusive, foi titular e um dos destaques do Galatasaray na vitória sobre o Liverpool por 1 a 0 nesta terça-feira (10), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Revelado pelo São Paulo, Gabriel Sara também tem passagem pelo Norwich City (ING). Ele está no Galatasaray desde agosto de 2024. Com a camisa do time turco nesta temporada, ele soma 37 partidas, seis gols e três assistências.



Agenda da Seleção

O Brasil jogará contra a França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Ambas as partidas vão ser nos Estados Unidos. Os jogadores na pré-lista ainda podem ficar de fora da lista oficial para os dois jogos, que será divulgada na próxima segunda-feira (16).

A convocação final para a Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de maio.