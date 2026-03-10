Vibração de Gabriel Sara em jogo do GalatasarayYasin Akgul / AFP
Jogador de clube turco está em pré-lista de Ancelotti para amistosos da Seleção
Brasil enfrentará França e Croácia na Data Fifa de março
Jogador de clube turco está em pré-lista de Ancelotti para amistosos da Seleção
Brasil enfrentará França e Croácia na Data Fifa de março
Reforço do Botafogo, Ferraresi é registrado no BID
Zagueiro foi a última contratação anunciada pelo Glorioso
Flamengo vence o Bolívar e segue 100% na Libertadores sub-20
Rubro-Negro superou o time boliviano pelo placar de 4 a 1
Botafogo está escalado para enfrentar o Barcelona de Guayaquil; veja o time
As duas equipes vão se enfrentar nesta terça-feira (10), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos
Presidente do CRB conta que Botafogo tentou zagueiro e explica negativa
Mário Marroquim diz que valores apresentados não agradaram à diretoria do clube alagoano
Soteldo volta aos treinos e fica à disposição do Fluminense contra o Remo
Atacante está recuperado após problema oftalmológico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.