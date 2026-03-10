Lamine Yamal marcou nos acréscimos e garantiu empate do Barcelona contra o Newcastle - Paul Ellis / AFP

Publicado 10/03/2026 19:30 | Atualizado 10/03/2026 20:28

Rio - No apagar das luzes, o Barcelona arrancou um empate em 1 a 1 com o Newcastle, nesta terça-feira (10), fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Harvey Barnes abriu o placar para o time inglês, mas Lamine Yamal empatou, no último lance, em cobrança de pênalti.

Com o empate, o Barcelona deixou o confronto aberto para a partida de volta, na próxima quarta-feira (18), no Camp Nou. Em caso de qualquer empate, o duelo vai para a prorrogação e, caso persista a igualdade, será definido nos pênaltis.

Jogando em casa, o Newcastle começou o jogo com uma postura agressivo e pressionou o Barcelona. O Newcastle criou as melhores oportunidades no St. James Park, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Joan García, que garantiu o placar zerado no primeiro tempo.

No segundo tempo, o panorama continuou o mesmo. O Newcastle foi melhor, mas teve dificuldades para definir as jogadas. Na reta final, Harvey Barnes recebeu na área e abriu o placar. Porém, no apagar das luzes, o Barcelona empatou com Lamine Yamal, em pênalti sofrido por Dani Olmo.

Atlético de Madrid goleia Tottenham

Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o Atlético de Madrid goleou o Tottenham por 5 a 2, nesta terça-feira (10), em Madri, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo marcado por falhas do goleiro do time inglês, que foi substituído aos 30 minutos do primeiro tempo.

Os gols da equipe espanhola foram marcados por Llorente, Griezmann, Julián Álvarez (duas vezes) e Le Normand. O Tottenham descontou com Pedro Porro e Solanke. A partida ainda contou com a substituição do goleiro Kinsky por Vicario ainda na primeira etapa, após falhar em dois gols.

Com o resultado, o Atlético de Madrid pode até perder por dois gols de diferença que se classifica para as quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo de volta será realizado na próxima quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), em Londres.

Bayern de Munique atropela Atalanta

O Bayern de Munique, com uma brilhante atuação de Michael Olise, encaminhou sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões com uma vitória maiúscula por 6 a 1 sobre a Atalanta, nesta terça-feira (10), no jogo de ida das oitavas de final.

O clube bávaro impôs seu domínio logo no início com três gols em apenas 25 minutos, marcados por Josip Stanicic, Michael Olise e Serge Gnabry. As esperanças da Atalanta, que carregava nos ombros o prestígio do futebol italiano como a última sobrevivente na Liga dos Campeões, foram reduzidas a cinzas.

No segundo tempo, Vincent Kompany poupou Serge Gnabry e Konrad Laimer. O treinador belga colocou Jamal Musiala e Alphonso Davies, que foram decisivos no quarto gol bávaro marcado por Jackson. Apesar da goleada, o Bayern continuou em cima e marcou mais três vezes, com Olise e Musiala.

Nos acréscimos, Mario Pasalic descontou para a Atalanta. Na próxima quarta-feira (18), o time italiano precisará de um milagre para reverter o resultado contra o implacável time alemão, que marcou 28 gols em nove jogos da Liga dos Campeões.