O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, foi sucinto ao comentar sobre o interesse do Real Madrid em contratá-lo para a próxima temporada. O argentino de 54 anos, em entrevista ao programa El Chiringuito, evitou se aprofundar o assunto e afirmou que "tudo tem seu tempo".
"Bom, tudo a seu tempo. No futebol, os timings são os que mandam. O futebol vai te levar para onde ele quiser, e não para onde você quer", disse o argentino.
O treinador é um dos principais nomes na lista do Real Madrid para substituir Álvaro Arbeloa e assumir o time merengue. Jürgen Klopp, Unai Emery e Massimiliano Allegri também foram sondados.
Ele já foi monitorado pelo clube espanhol em 2019, depois de levar o Tottenham à final da Liga dos Campeões naquele ano. Após o clube inglês, o treinador também teve passagens por Chelsea e Paris Saint-Germain, onde trabalhou com Kylian Mbappé.
Arbeloa só permanecerá no cargo no Real Madrid caso consiga algum feito muito importante na temporada, como conquistar a Liga dos Campeões. Para a diretoria do clube merengue, ele nunca foi visto como uma solução a longo prazo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.