Mauricio Pochettino já comandou clubes como Chelsea, PSG e TottenhamAdrian Dennis / AFP

Publicado 10/03/2026 18:49

O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, foi sucinto ao comentar sobre o interesse do Real Madrid em contratá-lo para a próxima temporada. O argentino de 54 anos, em entrevista ao programa El Chiringuito, evitou se aprofundar o assunto e afirmou que "tudo tem seu tempo".





"Bom, tudo a seu tempo. No futebol, os timings são os que mandam. O futebol vai te levar para onde ele quiser, e não para onde você quer", disse o argentino.

O treinador é um dos principais nomes na lista do Real Madrid para substituir Álvaro Arbeloa e assumir o time merengue. Jürgen Klopp, Unai Emery e Massimiliano Allegri também foram sondados.



Ele já foi monitorado pelo clube espanhol em 2019, depois de levar o Tottenham à final da Liga dos Campeões naquele ano. Após o clube inglês, o treinador também teve passagens por Chelsea e Paris Saint-Germain, onde trabalhou com Kylian Mbappé.