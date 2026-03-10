BYD avalia entrar na f1 - Reprodução / BYD

BYD avalia entrar na f1Reprodução / BYD

Publicado 10/03/2026 17:01

Rio - A BYD, fabricante chinesa do setor automotivo, está avaliando a possibilidade de seguir o caminho de montadoras como Cadillac e Audi e ingressar no mundo do automobilismo por meio da Fórmula 1. De acordo com informações do site "Bloomberg", o objetivo dos dirigentes é usar o calendário de provas da temporada mundial da categoria para expandir o apelo de sua marca em todos os cantos do planeta.

O interesse em entrar no segmento dos esportes a motor pode ser ainda mais amplo. Ainda de acordo com a publicação, a fabricante chinesa também estaria atenta à incursão em outras categorias, como a participação no Campeonato Mundial de Endruance (WEC). A BYD ainda não teria tomado uma decisão sobre a entrada no automobilismo, e há a possibilidade de a empresa desistir do plano.

Os estudos da montadora estão relacionados ao crescimento das vendas nos mercado internacional, além da tendência (tanto da F1 como da Endurance) em continuar e aumentar o uso de motores híbridos devido à busca para maiores medidas de sustentabilidade. Em 2026, a Fórmula 1 estreou o novo regulamento de motores, com 50% da potência vindo do sistema elétrico (MGU-K) e combustíveis 100% renováveis.

Para entrar na Fórmula 1, a BYD pode tentar criar uma equipe "do zero", como fez a Cadillac, ou adquirir uma equipe do grid atual, como fez a Audi, que comprou a Sauber. Porém, para entrar na categoria, há alguns obstáculos, entre eles os altos custos. Uma temporada custaria em torno de 500 milhões de dólares, sem contar os longos períodos de negociações.

Em meio ao interesse da BYD, a Fórmula 1 se prepara para o GP da China, no próximo fim de semana, no Circuito Internacional de Xangai. Nos últimos anos, a categoria cresceu no país, que recebe as provas desde 2004. Em 2022, o piloto chinês Guanyu Zhou ingressou no grid e, desde então, participou de 68 etapas até 2024. Atualmente, ele é piloto reserva da Cadillac.