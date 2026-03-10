Neymar brilhou na vitória do Santos sobre o VascoRaul Baretta/ Santos FC
“Já que muita gente está criando muitas teorias sobre o que está acontecendo comigo. E não está acontecendo nada. Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado. Se eu penso em mim, eu estou errado. Se eu me poupo, eu estou errado. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu estou errado. É complicado, hein? É muito difícil acertar, né?”, afirmou o jogador.
“Caraca, é muito difícil, muito difícil agradar a todo mundo. E o que mais me surpreende, quer dizer, não me surpreende, são as pessoas que parecem estar do meu lado todos os dias e começam a inventar histórias, a falar como se fosse a maior verdade do mundo, como se fossem os donos da razão. É muito complicado ser eu”, completou.
De acordo com o Peixe, o camisa 10 não apresenta nenhuma lesão. A decisão de poupá-lo foi tomada em comum acordo com a comissão técnica. Neymar sente dores musculares e fará um trabalho de fortalecimento. O meia-atacante deve voltar a ficar à disposição no fim de semana, para enfrentar o Corinthians.
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, iria assistir ao jogo do Santos contra o Mirassol, em meio à possibilidade de retorno do craque à Seleção. O clube não foi consultado pela CBF sobre a ida de Ancelotti a São Paulo, e a avaliação interna é de que houve uma falha de comunicação. O treinador manterá a viagem para evitar a impressão de que iria “apenas para ver Neymar”.
Na temporada, o meia-atacante disputou apenas três jogos, dois como titular: fez dois gols contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro e deu uma assistência contra o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista.
