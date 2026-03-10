Carlos Alcaraz tem 22 anosValery Hache / AFP
Alcaraz mostra surpresa com nível de rivais: 'Cansado de jogar com Federer em todas as rodadas'
Tenista está invicto na temporada, mas ressaltou dificuldades nos campeonatos
Thiago Silva abre o jogo sobre saída do Fluminense: 'Não foi de uma hora para outra'
Zagueiro lembrou que havia avisado diretoria de rescisão dois meses antes
Rodrygo agradece carinho após cirurgia no joelho direito: 'Começa uma nova história'
Atacante do Real Madrid e da seleção brasileira se manifestou nas redes sociais
Vini Jr é o líder de participações em gols nos últimos cinco anos na Liga dos Campeões
Brasileiro tem 54 contribuições, somando gols e assistências, sendo 22 delas no mata-mata
Botafogo divulga relacionados para 'decisão' na Libertadores
Glorioso jogará por uma vaga na fase de grupos nesta terça-feira (10), no Nilton Santos
Final do Campeonato Carioca bate recorde de audiência na Globo em 2026
Clássico entre Fluminense e Flamengo garantem boas audiências para os canais da emissora
