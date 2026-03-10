Wallace Yan em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
“Filipe Luís foi um cara muito importante para mim, desde que subi das categorias de base. Ele me ensinou bastante, me adaptou na posição e fomos felizes em muitos momentos”, declarou o jogador.
“Leonardo Jardim mostrou ter confiança em mim. Vou me dedicar bastante para conquistar o meu espaço e, independentemente de qualquer coisa, continuarei trabalhando. Se eu tiver dois, cinco minutos, vou dar a vida sempre”, garantiu.
O centroavante estreou pelo profissional no começo de 2024, mas teve maior sequência no ano seguinte, justamente com Filipe Luís. Naquela temporada histórica, recheada de troféus, fez sete gols e deu quatro assistências em 33 jogos, seis como titular.
Agora, o plano de Wallace Yan é mostrar um bom desempenho nos treinos para convencer Leonardo Jardim de que merece ser utilizado. O próximo compromisso do Flamengo será contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro soma quatro pontos e ocupa o 11º lugar na tabela da competição nacional.
Números de Wallace Yan em 2026
. Bangu 2x1 Flamengo (Campeonato Carioca) - 90 minutos*
. Flamengo 7x1 Sampaio Corrêa-RJ (Campeonato Carioca) - 34 minutos
. Madureira 0x8 Flamengo (Campeonato Carioca) - 5 minutos
*Jogos com time alternativo
