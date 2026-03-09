Filipe Luís receberá medalha de campeão cariocaGilvan de Souza / Flamengo
Filipe Luís e antiga comissão técnica receberão medalhas pelo título carioca
Flamengo venceu o Fluminense e conquistou o 40º estadual
Léo Pereira celebra presença em pré-lista da Seleção: 'Uma vitória'
Carlo Ancelotti vai anunciar os convocados na próxima segunda-feira (16)
Filipe Luís recusa São Paulo após saída de Crespo e prioriza carreira na Europa
Técnico descarta assumir clubes brasileiros em 2026
Bruno Henrique elogia Leonardo Jardim e lembra de Filipe Luís após título
Atacante parabenizou os dois treinadores do Flamengo
Rossi consolida fama de pegador de pênaltis e é herói do Flamengo mais uma vez
Goleiro defendeu duas cobranças na disputa contra o Fluminense, pela final do Campeonato Carioca
Filipe Luís e antiga comissão técnica receberão medalhas pelo título carioca
Flamengo venceu o Fluminense e conquistou o 40º estadual
Pedro e Emerson Royal analisam início de Leonardo Jardim no Flamengo: ‘Muito a crescer’
Estreia do técnico português foi marcada pelo título carioca, no Maracanã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.