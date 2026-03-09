Filipe Luís receberá medalha de campeão carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O Flamengo vai mandar medalhas do título carioca para Filipe Luís e antiga comissão técnica. Após a vitória sobre o Fluminense nos pênaltis, neste último domingo (8), no Maracanã, o presidente Luiz Eduardo Baptista reconheceu o mérito do treinador , que foi demitido após a semifinal.

"Eu acho justo que ele (Filipe Luís) ganhe uma medalha, não sei como vai ser e não vejo problema. Ele deu uma contribuição importantíssima para o Flamengo, o que ele fez nunca será apagado, mas temos que olhar para frente. Vida que segue", disse o presidente Luiz Eduardo Baptista.

Além de Filipe Luís, o auxiliar Ivan Palanco, o preparador físico Diogo Linhares e o auxiliar permanente Rodrigo Caio vão receber as medalhas, de acordo com o "ge". O treinador comandou o Flamengo durante toda a competição, exceto a final contra o Fluminense.

Após os vices na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, o técnico Filipe Luís foi demitido depois da vitória sobre o Madureira por 8 a 0, no último dia 3, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. Para o lugar, o Flamengo contratou Leonardo Jardim, que estreou na final do estadual.