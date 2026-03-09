Leonardo Jardim, à esquerda, conversa com o diretor de futebol José Boto - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, à esquerda, conversa com o diretor de futebol José BotoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/03/2026 07:36





"Dar tranquilidade para trabalhar [com o título carioca]. Isso é o mais importante. Uma coisa que o futebol me ensinou: desde que assinamos um contrato, temos que estar prontos para sair. Toda vez que saio de um clube, saio sem rancor, sem raiva, sem nada. Fico sempre muito agradecido. Nesse caso, o presidente Bap me convidou. Não me disse nada. Vocês podem me perguntar se vou continuar ou não, é a ele que tem que perguntar", disse. Rio — O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, afirmou que o seu futuro no clube depende do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Em entrevista neste domingo (8), após a vitória nos pênaltis sobre o Fluminense, que garantiu o 40º título carioca do Rubro-Negro , o português ressaltou estar pronto para sair, caso isso aconteça."Dar tranquilidade para trabalhar [com o título carioca]. Isso é o mais importante. Uma coisa que o futebol me ensinou: desde que assinamos um contrato, temos que estar prontos para sair. Toda vez que saio de um clube, saio sem rancor, sem raiva, sem nada. Fico sempre muito agradecido. Nesse caso, o presidente Bap me convidou. Não me disse nada. Vocês podem me perguntar se vou continuar ou não, é a ele que tem que perguntar", disse.

A situação de Boto no Flamengo é delicada. O clube avalia um novo nome para comandar o Departamento de Futebol, enquanto o dirigente atravessa por uma crise interna, com distanciamento e críticas de jogadores e funcionários no dia a dia. Além disso, o português participou das reuniões com o técnico Leonardo Jardim antes da demissão de Filipe Luís, o que também causou desgaste.

Apesar do conturbado momento fora das quatro linhas, o Rubro-Negro conquistou o título estadual na primeira partida do novo treinador. Em meio à indefinição sobre quem será o diretor de futebol, o time volta as atenções para o próximo jogo, contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (11), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.