Após o confronto, o zagueiro fez questão de lembrar do antigo técnico: “Nós, jogadores e torcedores, sabemos como foi o ciclo do Filipe Luís. Somos gratos por tudo o que ele fez. O título também é dele, com certeza. Agora, temos que pensar para frente. Um novo ciclo, um novo treinador”.
“A vitória vem para dar uma tranquilidade a mais não só para o Leonardo Jardim implementar as ideias dele, mas também para a nossa temporada. Temos muitos jogos e muito ainda para mostrar neste ano”, complementou.
O defensor também comentou as recentes críticas da torcida, depois do mau começo de temporada. O Flamengo perdeu a Supercopa Rei, para o Corinthians, e a Recopa Sul-Americana, para o Lanús, da Argentina. Além disso, antes de se recuperar, chegou a viver situação delicada no Estadual.
“Se não entregarmos resultado dentro de campo, as cobranças vão chegar. É natural. Temos que continuar trabalhando, manter a cabeça no lugar. Sabemos o que precisamos melhorar para que possamos estar juntos em busca das vitórias. Vencendo, o clima vai ficar mais tranquilo e as cobranças vão desaparecer”, ponderou.
Agora mais aliviado, o Flamengo volta o foco para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da competição nacional. O Rubro-Negro soma quatro pontos, na 11ª posição.
