Léo Pereira em ação durante o clássico entre Flamengo e Fluminense, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/03/2026 07:00

Após o confronto, o zagueiro fez questão de lembrar do antigo técnico: "Nós, jogadores e torcedores, sabemos como foi o ciclo do Filipe Luís. Somos gratos por tudo o que ele fez. O título também é dele, com certeza. Agora, temos que pensar para frente. Um novo ciclo, um novo treinador".

“A vitória vem para dar uma tranquilidade a mais não só para o Leonardo Jardim implementar as ideias dele, mas também para a nossa temporada. Temos muitos jogos e muito ainda para mostrar neste ano”, complementou.

O defensor também comentou as recentes críticas da torcida, depois do mau começo de temporada. O



"Se não entregarmos resultado dentro de campo, as cobranças vão chegar. É natural. Temos que continuar trabalhando, manter a cabeça no lugar. Sabemos o que precisamos melhorar para que possamos estar juntos em busca das vitórias. Vencendo, o clima vai ficar mais tranquilo e as cobranças vão desaparecer", ponderou.

Segurança defensiva





Léo Pereira ressaltou a importância da 'baliza zero' diante do Fluminense. O Flamengo passou ileso, sofreu pouco e não foi vazado durante os 90 minutos.

"Sempre nos cobramos quando sofremos gols. Prezamos muito a baliza zero. É uma prioridade nossa, porque sabemos que lá na frente temos bons jogadores para resolver os jogos", analisou.

