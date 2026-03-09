Léo Pereira em ação durante o clássico entre Flamengo e Fluminense, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Rio - Léo Pereira espera que o título do Campeonato Carioca traga maior tranquilidade ao Flamengo. Depois de uma semana conturbada, na qual a diretoria optou por demitir Filipe Luís e contratar Leonardo Jardim, o Rubro-Negro conseguiu superar o Fluminense nos pênaltis, após empate em 0 a 0, no último domingo (8), no Maracanã, e levantou o primeiro troféu do ano. O clássico marcou justamente a estreia do comandante português.
Após o confronto, o zagueiro fez questão de lembrar do antigo técnico: “Nós, jogadores e torcedores, sabemos como foi o ciclo do Filipe Luís. Somos gratos por tudo o que ele fez. O título também é dele, com certeza. Agora, temos que pensar para frente. Um novo ciclo, um novo treinador”.
“A vitória vem para dar uma tranquilidade a mais não só para o Leonardo Jardim implementar as ideias dele, mas também para a nossa temporada. Temos muitos jogos e muito ainda para mostrar neste ano”, complementou.
O defensor também comentou as recentes críticas da torcida, depois do mau começo de temporada. O Flamengo perdeu a Supercopa Rei, para o Corinthians, e a Recopa Sul-Americana, para o Lanús, da Argentina. Além disso, antes de se recuperar, chegou a viver situação delicada no Estadual.

“Se não entregarmos resultado dentro de campo, as cobranças vão chegar. É natural. Temos que continuar trabalhando, manter a cabeça no lugar. Sabemos o que precisamos melhorar para que possamos estar juntos em busca das vitórias. Vencendo, o clima vai ficar mais tranquilo e as cobranças vão desaparecer”, ponderou.
Segurança defensiva

Léo Pereira ressaltou a importância da ‘baliza zero’ diante do Fluminense. O Flamengo passou ileso, sofreu pouco e não foi vazado durante os 90 minutos.

“Sempre nos cobramos quando sofremos gols. Prezamos muito a baliza zero. É uma prioridade nossa, porque sabemos que lá na frente temos bons jogadores para resolver os jogos”, analisou.
Agenda

Agora mais aliviado, o Flamengo volta o foco para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da competição nacional. O Rubro-Negro soma quatro pontos, na 11ª posição.