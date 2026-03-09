Luiz Eduardo Baptista, o Bap, comemora título do Flamengo no gramado do Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/03/2026 08:12

Rio — O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ressaltou a importância do ex-técnico do clube, Filipe Luís, campeão do Brasileirão e Libertadores em 2025 e demitido na última terça-feira (3). Em entrevista na noite deste domingo (8), após o Rubro-Negro conquistar o título carioca contra o Fluminense já sob o comando de Leonardo Jardim, o mandatário afirmou que o trabalho do ex-treinador "nunca será apagado".

"Eu acho justo que ele ganhe uma medalha, não sei como vai ser e não vejo problema. Ele deu uma contribuição importantíssima para o Flamengo, o que ele fez nunca será apagado, mas temos que olhar para frente. Vida que segue", disse. "Eu acho justo que ele ganhe uma medalha, não sei como vai ser e não vejo problema. Ele deu uma contribuição importantíssima para o Flamengo, o que ele fez nunca será apagado, mas temos que olhar para frente. Vida que segue", disse.

Bap, então, desejou "muito sucesso" ao técnico em seus novos desafios. "Muito boa sorte, o nome dele está na galeria de grandes campeões rubro-negros, como jogador e como técnico, então é merecido, assim como o título para a Nação."



Apesar das conquistas e resultados expressivos em 2025, Filipe não suportou a pressão após um início de ano com os vices da Recopa Sul-Americana e Supercopa Rei, além de desempenhos questionados pela torcida. Ele acabou demitido momentos depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, na última segunda-feira (2).



Mesmo assim, na entrega de medalhas e o troféu de campeão carioca neste domingo, a torcida rubro-negra gritou o nome de Filipe Luís.