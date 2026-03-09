Leonardo Jardim comemora primeira taça conquistada no comando do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Titular, o centroavante garantiu já ter conversado com o técnico em busca de um melhor desempenho dentro de campo: “O início é muito bom, foram poucos dias, mas ele entende a maneira que jogo, o que posso oferecer ao time. Falei com ele. Sem dúvida, temos muito a crescer e a ganhar juntos. É o que queremos e esperamos. Fico feliz por este começo vitorioso. Que continue assim”.
Apesar de não ter sido acionado ao longo do clássico, Emerson Royal também fez elogios. “Vamos seguir firmes, de cabeça erguida. É um treinador que tem potencial, uma carreira consolidada. Ele revelou grandes jogadores. Já nos mostrou as suas ideias e estamos aí para fazermos uma grande temporada”, disse o lateral-direito.
Leonardo Jardim chegou com a difícil missão de substituir Filipe Luís, que fez história no ano passado com os títulos conquistados (Carioca, Libertadores e Brasileiro, entre outros). A tarefa ficou ainda mais complicada pela forma como aconteceu a saída, logo depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira. No entanto, o primeiro passo foi dado. O Flamengo, que viveu um mau começo de temporada - perdeu a Supercopa Rei e a Recopa Sul-Americana -, conseguiu colocar o sorriso no rosto dos torcedores pela primeira vez em 2026.
Agora, o foco volta para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da competição nacional. O Rubro-Negro soma quatro pontos, na 11ª posição.
