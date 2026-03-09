Léo Ortiz comemora o título do Flamengo ao lado de Rossi - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/03/2026 10:50 | Atualizado 09/03/2026 12:08

Rio - Um dos destaques do Flamengo na última temporada, Léo Ortiz teve dificuldades no início de 2026. Após cometer falhas e sofrer com críticas da torcida, o zagueiro ganhou tranquilidade com a atuação sólida na final do Carioca contra o Fluminense, neste domingo (8), no Maracanã. O jogador celebrou a conquista do 40º título estadual da história do Rubro-Negro e já mira uma chance na Seleção.

"Acredito que a convocação venha da consequência do que faço aqui. No início deste ano, as coisas não estavam dando certo, tanto individualmente quanto coletivamente. O meu foco é o Flamengo. Se as coisas acontecerem dentro de campo, com boas atuações, vitórias e títulos, as oportunidades vão surgir. E se for da opção do Carlo Ancelotti, estarei pronto para dar conta do recado", disse Léo Ortiz.

Contratado em 2024, Léo Ortiz custou 7 milhões de euros (R$ 37,5 milhões na cotação da época). Destaque no Bragantino, o zagueiro não demorou para conquistar o coração dos rubro-negros. Desde a sua chegada, foram 104 jogos, seis gols e cinco assistências. O início de temporada abaixo da expectativa, no entanto, gerou críticas. O jogador minimizou e ressaltou o foco no trabalho.

"O Flamengo é oito ou 80. Aprendi isso logo quando cheguei. Ou você está muito bem, ou está muito mal. Quando está mal, tem que trabalhar, fechar a boca e acreditar no processo. Acreditar no trabalho. É o que faço todos os dias, mesmo com as críticas, sejam elas justas ou não. Nunca deixei de trabalhar e de me dedicar. Sempre larguei o máximo por essa camisa", afirmou.

Foi o terceiro título carioca da carreira de Léo Ortiz. Campeão da Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, o zagueiro valorizou a conquista do estadual pelo terceiro ano consecutivo. Foi o sétimo tricampeonato da história do Flamengo, sendo o segundo título sobre o Fluminense neste período.

"Quando você não ganha (o Carioca) é um problema. Quando você ganha, falam que não vale nada. Título é título. Vale muito, ainda mais num clássico, da maneira que foi. Foram 70 mil pessoas aqui. Se não vale nada, não sei o que vale", finalizou.

Com o título, o Flamengo ampliou a hegemonia no Rio de Janeiro e aumentou a distância para o Fluminense, que é o segundo maior campeão, com 33. Foi o quarto título em seis finais contra o rival nos últimos oito anos. Desde 2019, quando o Rubro-Negro aumentou a distância financeira para o restante do país, o Tricolor foi o único que conseguiu equilibrar os confrontos, mas isso não refletiu nas finais.