Rio - Léo Pereira não escondeu a felicidade por estar na pré-lista de convocados do técnico do técnico Carlo Ancelotti para os dois próximos amistosos da Seleção. Em entrevista antes da cerimônia de premiação do Campeonato Carioca, nesta segunda-feira (9), o zagueiro do Flamengo ainda deu reforçou que está preparado para representar o Brasil.
"Muito feliz por ser lembrado, já é uma conquista e uma vitória estar nessa pré-lista. Sabemos que temos muitos jogadores qualificados no Brasil e fora. Então, para mim, já é uma vitória só de estar na pré-lista. Espero que possa estar nessa convocação. Estou preparado para representar o Brasil e espero que meu nome esteja (na convocação)", disse Léo Pereira.
O Brasil jogará contra a França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Ambas as partidas vão ser nos Estados Unidos. Os jogadores na pré-lista ainda podem ficar de fora da lista oficial para os dois jogos, que será divulgada na próxima segunda-feira (16).
A convocação final para a Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de maio.