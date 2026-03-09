Léo Pereira em treino do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 09/03/2026 22:33

"Muito feliz por ser lembrado, já é uma conquista e uma vitória estar nessa pré-lista. Sabemos que temos muitos jogadores qualificados no Brasil e fora. Então, para mim, já é uma vitória só de estar na pré-lista. Espero que possa estar nessa convocação. Estou preparado para representar o Brasil e espero que meu nome esteja (na convocação)", disse Léo Pereira.

O Brasil jogará contra a França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Ambas as partidas vão ser nos Estados Unidos. Os jogadores na pré-lista ainda podem ficar de fora da lista oficial para os dois jogos, que será divulgada na próxima segunda-feira (16).

A convocação final para a Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de maio.