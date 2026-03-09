Cerimônia de premiação do Campeonato Carioca de 2026 - Divulgação/Instagram @cariocao

Publicado 09/03/2026 21:44 | Atualizado 09/03/2026 21:50

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) revelou a seleção do Campeonato Carioca de 2026 nesta segunda-feira, em cerimônia realizada em Copacabana, na Zona Sul. Vice-campeão desta edição, o Fluminense contou com cinco jogadores e o técnico Luis Zubeldía. O Flamengo, que ficou com a taça, teve dois representantes. O craque da competição foi o goleiro Fábio, do Tricolor.

Pelo lado do Fluminense, os representantes foram Fábio, Jemmes, Martinelli, Lucho Acosta e Serna. Já Léo Pereira e Pedro são os jogadores do do Rubro-Negro na seleção.

Puma Rodríguez e Danilo representam Vasco e Botafogo, respectivamente. Matheus Julião (Madureira) e PK (Bangu) fecham a escalação. O técnico escolhido foi Luiz Zubeldía, do Fluminense.

A seleção do Campeonato Carioca de 2026 tem: Fábio; Puma Rodríguez, Jemmes, Léo Pereira e Matheus Julião; Martinelli, Danilo e Lucho Acosta; Serna, PK e Pedro. Técnico: Luis Zubeldía.

Outras honrarias

O prêmio de craque do Campeonato Carioca foi para Fábio, goleiro do Fluminense. Já a revelação do Estadual foi Lucas Cruz, do Nova Iguaçu.

O 'Gol Fantástico' (mais bonito) da competição foi o de Garrinsha na vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, em Moça Bonita. A 'Super Defesa' ficou com o goleiro do Madureira Neguete, que defendeu um pênalti contra o Vasco e salvou no rebote.

Já o 'Herói do Jogo' foi Rossi. O goleiro defendeu duas cobranças na disputa por pênaltis na decisão, e o Flamengo superou o Fluminense para conquistar o Campeonato Carioca de 2026.

Os artilheiros desta edição do Estadual foram PK, do Bangu, e Pedro, do Flamengo, com seis gols cada.