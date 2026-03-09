Rossi comemora defesa de pênalti contra o Fluminense, na decisão do Carioca - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 09/03/2026 16:23

Rio - Protagonista na decisão do Cariocão, no último domingo (8), Agustín Rossi se firmou de vez como um goleiro pegador de pênaltis. Ao defender as cobranças de Guga e Otávio, que ajudaram o Flamengo a vencer o Fluminense nas penalidades por 5 a 4 , o argentino se tornou o herói do título e se aproximou de ser uma unanimidade na meta do rubro-negro.

Quando chegou ao Flamengo, em julho de 2023, Rossi trouxe consigo a fama de ser decisivo nas penalidades máximas. No Boca Juniors, clube onde mais se destacou, o argentino já havia sido carrasco do River Plate dois anos antes, eliminando os Millonarios das duas copas nacionais em disputas por pênaltis. No Boca, defendeu 13 de 44 cobranças, fechando a passagem por La Bombonera com um aproveitamento de quase 30% nos pênaltis.

No rubro-negro, não só Rossi vem mantendo a fama, como vem melhorando seu desempenho nas cobranças de pênaltis. Desde que chegou à Gávea, o goleiro tem um aproveitamento de 37,5%: de 32 penalidades, defendeu 12. Outras 2 bateram na trave ou foram para fora e somente 18 foram convertidas em gol, totalizando um percentual de 43,7% de pênaltis perdidos, em tempo normal ou disputas.

Além das boas estatísticas, o paredão argentino também vem sendo decisivo nos momentos mais tensos, como na disputa contra o Estudiantes, nas quartas de finais da última Libertadores. Na ocasião, Rossi defendeu duas cobranças e foi o herói da classificação do Flamengo, que acabaria sendo campeão da América.

Até mesmo nas penalidades contra o Paris Saint-Germain, da França, na final do Intercontinental do ano passado, Rossi defendeu a cobrança do francês Barcola e viu o pênalti do atual melhor do mundo, Ousmane Dembelé, ser isolado. Não fosse uma atuação brilhante do goleiro Safonov, do PSG, o argentino poderia ter sido herói mais uma vez.

Na decisão do último domingo (8), Rossi brilhou novamente e deve ganhar um respiro no gol do rubro-negro. Durante os últimos meses, o goleiro argentino vinha sendo criticado pela torcida por seus erros com a bola nos pés. Porém, ao fim das penalidades contra o Fluminense, os gritos de "melhor goleiro do Brasil" entoados pela Nação pareceram anunciar tempos de paz para Rossi no Flamengo.