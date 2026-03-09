Filipe Luís pelo FlamengoÉrica Martin / Agência O Dia

Rio - Logo após anunciar a demissão de Hernán Crespo nesta segunda-feira (9), o São Paulo iniciou contatos para definir um substituto antes do duelo contra a Chapecoense, na próxima quinta (12). De acordo com o jornalista Gabriel Sá, do portal "UOL", Filipe Luís foi procurado, mas informou que não pretende trabalhar no Brasil em 2026. 
Apesar da amizade com o gerente Rafinha, o ex-técnico do Flamengo descarta o cenário nacional para o restante de 2026. O treinador tem o sonho de atuar na Europa e pretende aproveitar os próximos meses para se aprimorar e tentar a carreira fora do Brasil. De acordo com a "ESPN", o empresário Jorge Mendes recomendou não aceitar projetos no país visando o "descanso mental".
Apesar de ter conquistado o Brasileirão e a Libertadores em 2025, o jovem treinador não resistiu à pressão no início deste ano devido aos vices na Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana. A demissão precoce na Gávea gerou fortes críticas da torcida contra a diretoria carioca.
Já a saída de Crespo ocorreu em um momento de bons números no Brasileirão, com o time na vice-liderança, mas eliminado para o Palmeiras no Paulistão. Sem acerto com o ex-lateral, o Tricolor Paulista agora volta suas atenções para o nome de Roger Machado, que agrada internamente.