Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 09/03/2026 17:03

Rio - Bruno Henrique fez elogios ao técnico Leonardo Jardim após o título do Campeonato Carioca de 2026. O treinador estreou à frente do Flamengo justamente na decisão do Estadual, contra o Fluminense , no domingo (8). Após o empate sem gols no tempo regulamentar, o Rubro-Negro venceu o Tricolor por 5 a 4 nos pênaltis e sagrou-se campeão

"É um cara que chegou e falou com todos, deu importância para todos os jogadores poderem trabalhar bem. Sabemos que o ano é muito difícil, com muitos jogos, ele deixou claro que nem todos vão poder jogar sempre. É um cara que tem muita qualidade, de altíssimo nível, que a gente possa ajudá-lo a ganhar mais", contou Bruno Henrique, à 'Flamengo TV'.

"Muito feliz. Mais um título com a camisa do Flamengo. Isso mostra a força do Flamengo nesse torneio. Que seja o primeiro de muitos do Mister. Parabéns para ele e para o Filipe (Luís) também, porque ele fez muito parte desse título", disse o camisa 27.

Bruno Henrique foi desfalque na final do Campeonato Carioca. Por causa de uma pubalgia, ele não foi relacionado para o clássico com o Fluminense.