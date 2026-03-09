Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato CariocaAdriano Fontes / Flamengo
Bruno Henrique elogia Leonardo Jardim e lembra de Filipe Luís após título
Atacante parabenizou os dois treinadores do Flamengo
Rossi consolida fama de pegador de pênaltis e é herói do Flamengo mais uma vez
Goleiro defendeu duas cobranças na disputa contra o Fluminense, pela final do Campeonato Carioca
Filipe Luís e antiga comissão técnica receberão medalhas pelo título carioca
Flamengo venceu o Fluminense e conquistou o 40º estadual
Pedro e Emerson Royal analisam início de Leonardo Jardim no Flamengo: ‘Muito a crescer’
Estreia do técnico português foi marcada pelo título carioca, no Maracanã
Léo Ortiz celebra título carioca e sonha com chance na Seleção: 'Estou pronto'
Após início de temporada abaixo da expectativa, zagueiro vira página com mais um troféu conquistado pelo Flamengo
Bap comenta sobre saída de Filipe Luís e o elogia: 'Acho justo que ele ganhe uma medalha'
Presidente do Flamengo desejou boa sorte ao técnico
