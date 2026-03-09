Rayan em campo pelo Bournemouth contra o West Ham - AFP

Rayan em campo pelo Bournemouth contra o West HamAFP

Publicado 09/03/2026 13:01

A lista de pré-convocados para os próximos amistosos da seleção brasileira, contra França e Croácia, tem os nomes de Rayan, ex-Vasco e atualmente no Bournemouth, da Inglaterra, e Neymar, do Santos. O técnico Carlo Ancelotti também incluiu o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, e Endrick, atualmente no Lyon, da França, conforme o "ge".



Rayan é a principal novidade entre os escolhidos. O atacante, que já era um dos grandes destaques no Cruz-Maltino, deixou o clube brasileiro em janeiro e desde então, acumula boas atuações na Inglaterra.

Já Neymar marcou sete gols e duas assistências em seus últimos sete jogos. O craque ainda vive a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo, mas a sua presença na pré-lista ainda não o garante na lista final.



O Brasil jogará contra a França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Ambas as partidas vão ser nos Estados Unidos. Os jogadores na pré-lista ainda podem ficar de fora da lista oficial para os dois jogos, que será divulgada na próxima segunda-feira (16).

A convocação final para a Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de maio.