Yeboah, de 28 anos, foi campeão da MLS pelo Columbus Crew em 2023, enquanto Jones, de 29, que também tem nacionalidade americana, está no futebol dos Estados Unidos desde 2017.
A MLS iniciou a investigação após "receber alertas suspeitos de apostas" e colocou os jogadores "sob licença administrativa" até que os fatos fossem apurados.
Ao final da investigação, realizada pelo escritório de advocacia Patterson Belknap Webb & Tyler LLP, a MLS concluiu que os jogadores "se envolveram em extensas apostas de futebol, incluindo seus próprios times, durante as temporadas de 2024 e 2025".
A liga, no entanto, afirmou que "não foi identificada nenhuma evidência que sugerisse que qualquer uma dessas atividades de apostas afetou o resultado de uma partida".
- "Intenção de receber cartões amarelos" -
A MLS também determinou que os jogadores "provavelmente compartilharam informações confidenciais com outros apostadores sobre sua intenção de receber cartões amarelos".
A liga "permanece firme em seu compromisso com a integridade dos jogos" e "continuará a aplicar as suas políticas, a reforçar os esforços educativos e a defender a eliminação das apostas em cartões amarelos em todos os estados, a fim de proteger a integridade da nossa competição para os clubes, jogadores e torcedores", disse o comissário Don Garber.
