Graham Arnold, técnico da seleção iraquianaGiuseppe Cacace / AFP
Técnico do Iraque pede adiamento da repescagem para a Copa do Mundo; entenda
Graham Arnold alegou dificuldades logísticas para o deslocamento de seus jogadores e comissão devido à guerra no Irã
CBF define roteiro e comissão de Ancelotti observará jogos de Flamengo, Vasco e Botafogo
Departamento de Seleções cumprirá agenda no Rio de Janeiro para acompanhar partidas do Brasileirão
Hulk pede desculpas após briga generalizada em final: 'Assumo a minha parte'
A súmula da partida confirmou que 23 jogadores foram expulsos
Bia Haddad sofre virada e cai na estreia do WTA 125 de Austin
Tenista brasileira chegou a abrir 4 a 2 no set final, mas acabou derrotada após 2h40 de partida
Filipe Luís recusa São Paulo após saída de Crespo e prioriza carreira na Europa
Técnico descarta assumir clubes brasileiros em 2026
Villalba destaca conversas com Anselmi e revela aprendizado em nova função
Atacante do Botafogo diz que segue orientações de Martín Anselmi e aprende a cada jogo
