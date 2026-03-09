Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 09/03/2026 19:03

Rio - A comissão técnica da seleção brasileira definiu um cronograma de observações no Rio de Janeiro para acompanhar os jogos de Flamengo, Vasco e Botafogo neste início de Brasileirão. O roteiro visa analisar os jogadores antes da convocação para os amistosos contra França e Croácia, na próxima segunda-feira, dia 16.

A maratona começa nesta quarta-feira (11), no Maracanã, onde o coordenador técnico, Juan Santos, o coordenador de Preparação Física, Cristiano Nunes, e o analista de desempenho, Thomaz Araújo, estarão presentes para o embate entre Flamengo e Cruzeiro.



Na quinta-feira (12), o foco se desloca para São Januário com a presença confirmada do coordenador geral de Seleções, Rodrigo Caetano, e de Thomaz Araújo. A dupla assistirá ao confronto entre Vasco e Palmeiras, partida que marcará a estreia do novo técnico cruz-maltino, Renato Gaúcho.



O ponto alto na capital fluminense ocorre no sábado (14), quando a cúpula do Departamento de Seleções comparecerá em peso ao Estádio Nilton Santos para o clássico entre Botafogo e Flamengo. O técnico Carlo Ancelotti, junto a Rodrigo Caetano, Juan Santos e ao analista de desempenho Simone Montanaro, observarão de perto os jogadores selecionáveis.

