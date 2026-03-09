Mauricio Pochettino comandou Chelsea, PSG e Tottenham nas últimas temporadasAdrian Dennis / AFP
Pochettino já foi monitorado pelo clube espanhol em 2019, depois de levar o Tottenham Hotspur à final da Liga dos Campeões naquele ano. Após o clube inglês, o treinador também teve passagens por Chelsea e Paris Saint-Germain, onde trabalhou com o principal nome do Real Madrid na temporada, Kylian Mbappé.
Arbeloa só permanecerá no cargo no Real Madrid caso consiga algum feito muito importante na temporada, como conquistar a Champions League. Para a diretoria do clube merengue, ele nunca foi visto como uma solução a longo prazo.
Arbeloa chegou ao Real Madrid em janeiro. O treinador comandou a equipe em 13 jogos, com nove vitórias, dois empates e duas derrotas. Na atual temporada, o clube merengue está na segunda colocação da La Liga, com 63 pontos. Pela Champions League, a equipe enfrentará o Manchester City pelo jogo de ida das oitavas de final na próxima quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.
