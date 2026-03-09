Hulk em ação na final entre Cruzeiro e Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 09/03/2026 18:49

Minas Gerais - Hulk se manifestou nesta segunda-feira (9) sobre a briga generalizada que aconteceu na final do Campeonato Mineiro , entre Cruzeiro e Atlético. Por meio de uma rede social, ele pediu desculpas e ressaltou que o ocorrido "não representa os valores que o futebol deve transmitir".

"Peço desculpas a todos que estavam no estádio, a quem assistiu pela televisão e principalmente às crianças que têm o futebol como inspiração. O que vimos em campo não é o exemplo que queremos dar. Assumo a minha parte no que aconteceu e lamento por aquele momento", diz um trecho da publicação de Hulk.

A partida terminou com vitória da Raposa sobre o Galo por 1 a 0. Com o resultado, o Cruzeiro foi campeão mineiro de 2026.

O caso

O tumulto começou pouco antes do fim do jogo, após um choque entre Christian e Everson da área do Galo. O goleiro do Atlético-MG não gostou e reagiu.

Os jogadores do Cruzeiro viram a cena e foram para cima de Everson. A partir daí, a situação evoluiu para uma briga generalizada. A súmula confirmou 23 expulsões na partida.

Atletas expulsos do Cruzeiro: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson e Kaio Jorge.

Atletas expulsos do Atlético-MG: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e Hulk.

Veja a publicação de Hulk

O que aconteceu no jogo de ontem não representa os valores que o futebol deve transmitir. A rivalidade faz parte do esporte, mas o respeito sempre precisa estar acima de qualquer emoção.

Peço desculpas a todos que estavam no estádio, a quem assistiu pela televisão e principalmente às crianças que têm o futebol como inspiração. O que vimos em campo não é o exemplo que queremos dar.

Assumo a minha parte no que aconteceu e lamento por aquele momento. Tenho certeza de que muitos dos atletas envolvidos ali são homens de caráter, pais de família e pessoas responsáveis que jamais entram em campo com a intenção de prejudicar alguém.

Erramos, mas também precisamos reconhecer quando erramos e aprender com isso. Que esse episódio sirva de reflexão para todos nós.

Seguimos em frente, respeitando o futebol e todos que amam esse esporte.

Publicação de Hulk no story Reprodução/Instagram @hulkparaiba

O Atlético-MG também se manifestou a respeito do ocorrido. O Galo informou que dará "as tratativas necessárias para que situações como essa não se repitam". Confira abaixo:

O Clube Atlético Mineiro e seus atletas não corroboram com qualquer forma de violência no futebol.



Ao final da partida disputada neste domingo, no Estádio Mineirão, válida pela final do Campeonato Mineiro, registraram-se cenas lamentáveis de mútuas agressões envolvendo atletas… pic.twitter.com/MeVWvYxk9F — Atlético (@Atletico) March 9, 2026

Ao final da partida disputada neste domingo, no Estádio Mineirão, válida pela final do Campeonato Mineiro, registraram-se cenas lamentáveis de mútuas agressões envolvendo atletas em campo.



O Clube reafirma seu compromisso com o respeito, com o fair play e com os valores que devem nortear o esporte. Internamente, daremos as tratativas necessárias para que situações como essa não se repitam.