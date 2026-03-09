Clássico entre Rangers e Celtic terminou com confusão e nove detidos - Andy Buchanan / AFP

Publicado 09/03/2026 18:00

Rio - Nove pessoas foram presas após confrontos entre torcedores do Rangers e do Celtic no gramado, no último domingo (8), depois da partida das quartas de final da Copa da Escócia, no tradicional derby "Old Firm". O tradicional clássico escocês terminou com uma batalha campal entre as torcidas no gramado do Ibrox Stadium, em Glasgow.

Após a vitória do Celtic nos pênaltis, os torcedores invadiram o campo para comemorar, provocando uma grande invasão dos fãs do Rangers. A polícia e funcionários formaram um cordão de isolamento entre as torcidas rivais depois que objetos, incluindo um sinalizador aceso, foram arremessados. Um menino de 10 anos foi atingido por uma moeda e um policial foi alvejado na cabeça por uma garrafa.

As autoridades também tiveram que lidar com incidentes fora do estádio, com vários policiais, seguranças e espectadores feridos nas cenas caóticas. Nove prisões foram feitas em menos de 24 horas, e espera-se que esse número aumente "significativamente". Ao mesmo tempo, surgiram apelos para reduzir o número de torcedores visitantes permitidos em jogos entre os clubes rivais de Glasgow.

De acordo com a chefe de polícia escocesa, Emma Croft, a cota de 7.500 torcedores visitantes — acordada pela primeira vez desde 2018 — contribuiu para os incidentes. "Existe a rivalidade constante e a agressividade latente entre os dois times, é claro. Para mim, o fato de haver tantos torcedores visitantes dentro do Ibrox também teve influenciou".

Rivalidade dentro e fora de campo

O clássico entre Rangers e Celtic é um dos mais antigos do futebol. Para muitos especialistas, é a maior rivalidade do futebol mundial, já que envolve divergências culturais e religiosas. O Celtic, fundado por imigrantes irlandeses católicos, contrasta com o Rangers, historicamente ligado ao protestantismo e ao unionismo britânico.

Dentro de campo, Rangers e Celtic dominam o futebol escocês. Ambos somam o mesmo número de títulos do Campeonato Escocês, com 55. O Celtic é o atual campeão e vem de uma sequência de quatro títulos consecutivos. Na temporada atual, é o segundo colocado com 58 pontos, cinco atrás do líder Heart of Midlothian, detentor de quatro títulos.

Já na Copa da Escócia, a vantagem é do Celtic, que é o maior campeão com 42 títulos. O Rangers, que não é campeão do Campeonato Escocês desde 2021, tem 34 títulos da Copa da Escócia, onde amarga um jejum desde 2022. Por isso, os confrontos entre as equipes é um evento no país.