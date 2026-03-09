Roger Machado já passou pelo FluminenseMailson Santana/Fluminense FC
São Paulo encaminha a contratação do técnico Roger Machado
Ele está livre no mercado desde que deixou o Internacional
Léo Pereira celebra presença em pré-lista da Seleção: 'Uma vitória'
Carlo Ancelotti vai anunciar os convocados na próxima segunda-feira (16)
MLS bane dois atletas por participarem de apostas esportivas
A liga havia colocado os jogadores 'sob licença administrativa' até que os fatos fossem apurados
Com domínio do Fluminense, veja a seleção do Carioca de 2026
O Flamengo, campeão desta edição, teve dois atletas na escalação; Fábio, goleiro do Flu, foi eleito o craque do Estadual
Nome aparece no BID, e Alisson já pode estrear pelo Fluminense
Primeiro jogo com a camisa do Tricolor por ser na quinta-feira (12), contra o Remo, no Mangueirão
Vanderson passará por cirurgia e vê a Copa do Mundo ficar distante
Lateral do Monaco deve parar por três meses após lesão na coxa
