Roger Machado já passou pelo FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/03/2026 22:52

O São Paulo agiu rápido após demitir Hernán Crespo e está perto de anunciar Roger Machado como novo treinador. O vínculo com o Tricolor Paulista deve ser válido até o fim de 2026.

A diretoria encaminhou encaminhou acerto com Roger horas depois de demitir Crespo, segundo a 'ESPN'. O técnico está livre no mercado desde setembro de 2025, quando deixou o Internacional

Ao longo da carreira, Roger Machado também passou por Juventude, Grêmio, Novo Hamburgo, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense.

A expectativa é que a estreia aconteça no jogo entre São Paulo e Chapecoense. As duas equipes vão medir forças na quinta-feira (12), a partir das 20h, no Canindé, pela quinta rodada do Brasileirão.