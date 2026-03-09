Roger Machado já passou pelo FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

O São Paulo agiu rápido após demitir Hernán Crespo e está perto de anunciar Roger Machado como novo treinador. O vínculo com o Tricolor Paulista deve ser válido até o fim de 2026.
A diretoria encaminhou encaminhou acerto com Roger horas depois de demitir Crespo, segundo a 'ESPN'. O técnico está livre no mercado desde setembro de 2025, quando deixou o Internacional.
Ao longo da carreira, Roger Machado também passou por Juventude, Grêmio, Novo Hamburgo, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense.
A expectativa é que a estreia aconteça no jogo entre São Paulo e Chapecoense. As duas equipes vão medir forças na quinta-feira (12), a partir das 20h, no Canindé, pela quinta rodada do Brasileirão.