Hernán Crespo em jogo do São PauloRubens Chiri / São Paulo FC

Publicado 09/03/2026 15:27

Hernán Crespo não é mais o técnico do São Paulo. Em nota, o Tricolor Paulista anunciou que definiu nesta segunda-feira (9) a saída do argentino. Os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote também deixaram o clube.

A segunda passagem de Crespo pelo São Paulo começou em julho de 2025. De lá para cá, ele dirigiu a equipe em 46 jogos. No total, foram 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

Atualmente, o São Paulo é o segundo colocado do Brasileirão, com dez pontos, atrás apenas do Palmeiras, que tem a mesma pontuação. O Tricolor Paulista soma três vitórias, um empate e nenhuma derrota até aqui no campeonato.



No Estadual, a equipe foi eliminada para o Palmeiras na fase semifinal, com uma derrota por 2 a 1.

Veja a nota do São Paulo

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 9, 2026

O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.



Campeão paulista em 2021, Crespo iniciou sua segunda passagem pelo MorumBIS em julho de 2025. Desde então, dirigiu o time em 46 jogos, acumulando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.



Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Houve ainda quatro jogos em que Crespo se ausentou por questões de saúde e foi representado por Juan Branda, todos em 2021 (dois empates e duas derrotas).



O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras.