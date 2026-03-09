Hernán Crespo em jogo do São PauloRubens Chiri / São Paulo FC
Veja a nota do São Paulo
São Paulo comunica saída de Hernán Crespo— São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 9, 2026
O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de… pic.twitter.com/LJtF2bFN5M
Campeão paulista em 2021, Crespo iniciou sua segunda passagem pelo MorumBIS em julho de 2025. Desde então, dirigiu o time em 46 jogos, acumulando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.
Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Houve ainda quatro jogos em que Crespo se ausentou por questões de saúde e foi representado por Juan Branda, todos em 2021 (dois empates e duas derrotas).
O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.