Vanderson em ação pela seleção brasileira - Federico Parra/AFP

Publicado 09/03/2026 20:06

Rio - O lateral-direito Vanderson sofreu uma grave lesão na coxa esquerda e passará por cirurgia nos próximos dias. O problema ocorreu na última sexta-feira (6), durante a vitória do Monaco sobre o PSG por 3 a 1 pelo Campeonato Francês. Com previsão de recuperação estimada em três meses, o jogador dificilmente terá condições de disputar a Copa do Mundo, já que a lista final do técnico Carlo Ancelotti será divulgada em 19 de maio. A informação foi dada primeiro pelo 'ge'.



A ausência de Vanderson aumenta a preocupação na seleção brasileira, que já não terá Rodrygo no Mundial e enfrenta carências na defesa para os amistosos de março com França e Croácia. Éder Militão e Caio Henrique se recuperam de lesões e possuem retorno previsto apenas para abril.

Titular no início do trabalho de Ancelotti, Vanderson já havia desfalcado o Brasil em convocações recentes por questões físicas. Embora o atleta busque acelerar o tratamento, o cenário médico indica que sua presença na Copa é improvável.

A Seleção enfrenta a França, no dia 26, em Massachusetts, e a Croácia, no dia 31, na Flórida, nos últimos testes antes da convocação para a Copa. O Brasil está no Grupo C do torneio, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, e tenta reorganizar o setor defensivo para a estreia.

Antes de iniciar a caminhada no Mundial, os convocados ainda realizarão amistosos contra o Panamá, no Maracanã, e Egito, em solo americano.