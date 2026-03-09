Alisson é goleiro do Liverpool - Paul Ellis / AFP

Publicado 09/03/2026 23:20

Alisson vai desfalcar o Liverpool na partida contra o Galatasaray, válida pelo jogo de ida as oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira (10). O goleiro sentiu durante o treino e não ficará à disposição do técnico Arne Slot.

"O Ali, claro, estava na sessão – como muitas pessoas puderam ver – mas infelizmente ele sentiu algo no final. E foi, como posso dizer… Todos avaliaram a situação e decidimos, em conjunto com ele, que não estava em condições de jogar amanhã. E aí não adiantaria viajar", disse Slot, em entrevista coletiva.

Apesar disso, o treinador espera que Alisson possa estar disponível para a partida contra o Tottenham, no próximo domingo (15), pelo Campeonato Inglês.

"Definitivamente existe uma chance, sim, porque não esperamos que seja algo grave, mas foi demais para ele estar disponível para amanhã".

Agenda

O Liverpool vai enfrentar o Galatasaray na terça-feira, a partir das 14h45 (de Brasília), na Turquia, pelo jogo de ida das oitavas de final Liga dos Campeões.