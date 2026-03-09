Rodrygo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e do menisco - Fadel Senna / AFP

Publicado 09/03/2026 16:30

Rio - Após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e do menisco, Rodrygo vai operar nesta terça-feira (10), em Madri, na Espanha. A cirurgia será feita pelo médico espanhol Manuel Leyes Vence, especialista em traumatologia e cirurgisa ortopédicas.

Chefe do Serviço de Traumatologia e Cirurgia do Hospital Universitário La Luz e do Centro Médico-Cirúrgico Olympia, Manuel Leyes Vence já cuidou de vários jogadores do Real Madrid ao longo da carreira. Entre eles, nomes como Daniel Carjaval e Éder Militão, além de ex-jogadores como Sergio Ramos e Luka Modric.

Rodrygo sofreu a lesão na derrota do Real Madrid diante do Getafe, no Santiago Bernabéu, no último dia 2 de março. O atacante entrou em campo aos nove minutos do segundo tempo e, pouco depois, caiu sentindo dores. Ele conseguiu continuar em campo e permaneceu até o fim da partida.

A lesão de ligamento cruzado anterior tem tempo de recuperação, em média, entre seis e 12 meses. Com isso, o atacante está fora da Copa do Mundo de 2026. Rodrygo é um dos nomes frequentemente convocados pelo técnico Carlo Ancelotti e era o artilheiro da seleção brasileira desde a chegada do italiano.