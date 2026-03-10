Éverton Cebolinha em ação pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 10/03/2026 09:09

Rio — O atacante Everton Cebolinha pode ganhar mais espaço com a chegada do treinador Leonardo Jardim. O jogador já disse que deve deixar o Flamengo em dezembro, no fim do seu contrato, mas a mudança no comando técnico do time representa a possibilidade de mudança para o restante da temporada e mais minutos em campo ao atleta.



O ponta-esquerda de 29 anos teve boas atuações no fim de 2025 e início deste ano, mas não foi o suficiente para se consolidar uma sequência no time titular com Filipe Luís. Até então, em 2026, ele marcou três gols e uma assistência.

Na estreia de Leonardo Jardim, no último domingo (8), Cebolinha novamente saiu do banco e jogou bem, com participações em ataques do Flamengo. Ele também marcou o seu gol na disputa de pênaltis. Depois do jogo, o novo técnico rubro-negro comentou sobre o jogador e deu a entender que pode utilizá-lo mais, o revezando com Samuel Lino.



"Em relação aos contratos, isso é com a direção. Sobre a performance, estou feliz em ter os dois. O Cebolinha entrou no lugar do Lino e manteve a intensidade. No futuro o Cebolinha vai ser titular e o Lino vai entrar. A gente tem essa capacidade e satisfação de ter esses dois pontas por esse lado que possam dar qualidade e intensidade. Vocês sabem que esses pontas na minha estrutura são jogadores que têm trabalho porque têm que defender e atacar", disse.



Uma saída de Cebolinha até o segundo semestre também não estava descartada, mas o atleta pode permanecer no clube ao conquistar mais minutos em campo.

Próximo compromisso

O Flamengo volta a campo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.