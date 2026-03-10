Éverton Cebolinha em ação pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
O ponta-esquerda de 29 anos teve boas atuações no fim de 2025 e início deste ano, mas não foi o suficiente para se consolidar uma sequência no time titular com Filipe Luís. Até então, em 2026, ele marcou três gols e uma assistência.
"Em relação aos contratos, isso é com a direção. Sobre a performance, estou feliz em ter os dois. O Cebolinha entrou no lugar do Lino e manteve a intensidade. No futuro o Cebolinha vai ser titular e o Lino vai entrar. A gente tem essa capacidade e satisfação de ter esses dois pontas por esse lado que possam dar qualidade e intensidade. Vocês sabem que esses pontas na minha estrutura são jogadores que têm trabalho porque têm que defender e atacar", disse.
Uma saída de Cebolinha até o segundo semestre também não estava descartada, mas o atleta pode permanecer no clube ao conquistar mais minutos em campo.
