Rodrygo foi operado com sucesso na manhã desta terça-feira (10), em MadriReprodução / Instagram @rodrygogoes

Publicado 10/03/2026 14:19

"Graças a Deus, correu tudo bem na cirurgia. Hoje começa uma nova história. Nasce um novo Rodrygo. Estou pronto para passar por todo esse processo. Muito obrigado por cada mensagem de carinho", escreveu o jogador do Real Madrid.

Ele se machucou na derrota por 1 a 0 para o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. Na partida, foi acionado aos nove minutos do segundo tempo e, pouco depois, caiu sentindo dores. Apesar disso, conseguiu continuar em campo até o apito final.



A grave lesão tirou as chances de Rodrygo disputar a Copa do Mundo de 2026, já que o prazo de recuperação é de seis a 12 meses. O torneio acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Veja a publicação de Rodrygo



