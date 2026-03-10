O camisa 11 se machucou na derrota por 1 a 0 para o Getafe, na semana passada, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, entrou aos nove minutos do segundo tempo e, pouco depois, caiu sentindo dores. Apesar disso, ele conseguiu continuar em campo e permaneceu até o fim da partida.
"Rodrygo foi operado com sucesso para rupturas do ligamento cruzado anterior e do menisco externo da perna direita. A operação foi realizada pelo Dr. Manuel Leyes sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Rodrygo começará seus trabalhos de reabilitação nos próximos dias".
