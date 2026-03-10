Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direitoFadel Senna / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Espanha - Atacante da seleção brasileira, Rodrygo passou por cirurgia no joelho direito nesta terça-feira (10). O jogador do Real Madrid rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco. A operação foi bem-sucedida e o prazo de recuperação estimado é de seis a 12 meses.

O camisa 11 se machucou na derrota por 1 a 0 para o Getafe, na semana passada, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, entrou aos nove minutos do segundo tempo e, pouco depois, caiu sentindo dores. Apesar disso, ele conseguiu continuar em campo e permaneceu até o fim da partida.

Com a lesão, Rodrygo está fora da Copa do Mundo de 2026. O torneio será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Veja o comunicado do Real Madrid:

"Rodrygo foi operado com sucesso para rupturas do ligamento cruzado anterior e do menisco externo da perna direita. A operação foi realizada pelo Dr. Manuel Leyes sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Rodrygo começará seus trabalhos de reabilitação nos próximos dias".